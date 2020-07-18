В США медики сообщают о повторных случаях инфицирования коронавирусом. Это свидетельствует о том, что не у всех пациентов, преодолевших COVID-19, вырабатываются антитела.

Второй раз COVID-19 заболел 50-летний пациент

О случаях повторного заражения коронавирусной инфекцию рассказал врач и исследователь Колумбийского университета Дэниел Гриффин, информирует VOX.

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50-летний пациент Гриффина заболел второй раз. Тест на COVID-19 был положительным в начале июля – через три месяца после выздоровления от коронавируса. Врач отметил, на в этот раз болезнь пациент перенес значительно труднее. Три месяца назад у больного был только легкий кашель и боль в горле, однако повторный коронавирус сопровождался лихорадкой и гипоксией.

Недавние сообщения и разговоры с коллегами-врачами показали, что мой пациент – не один. Например, два пациента в Нью-Джерси, вероятно, заразились COVID-19 второй раз почти через два месяца после полного выздоровления,

– сказал Гриффин.

Какова ситуация с коронавирусом в США

США продолжают возглавлять антирейтинг стран с наибольшим количеством больных коронавирусом. По состоянию на 18 июля в стране выявили более 3 миллиона 647 тысяч случаев COVID-19, из них более 139 тысяч – летальные. Выздоровели – более 1 миллиона 107 тысяч человек. За последние сутки коронавирус диагностировали у более 25 тысяч человек.