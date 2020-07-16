Врачи очень обеспокоены тем, что официально выздоровевшие пациенты с отрицательным ПЦР-тестом через длительное время снова показывают положительный результат на фоне серьезных проблем со здоровьем.

Первый положительный ПЦР-тест на коронавирус Шелби Хеджекок получила в конце апреля, передает CNN.

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9 мая тест был отрицательным и женщину выписали, но до сих пор она чувствует себя плохо. Ее мучают головные боли, хроническая усталость и слабость, кроме того, у нее появились проблемы с речевым аппаратом.

Через две недели женщина сдала ПЦР-тест. Тест на основе мазка из ротоглотки был отрицательным, в то время как мазок из носа вновь подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Врачи пытаются понять, был ли первый отрицательный тест ложным, или же повторный анализ выявил повторное заражение.

Ошибка или повторное заражение

Эксперт также сообщил, что некоторые виды ПЦР-тестов имеют достаточно высокий процент ложноотрицательных результатов – от 15% до 20%. Это означает, что люди, которые получили ошибочный анализ, считали себя здоровыми, и могли дальше болеть и распространять инфекцию.

Ранее ученые Королевского колледжа Лондона (King's College London) изучили иммунный ответ в 90 переболевших пациентов и медиков и выяснили, что через три месяца только в 17% обследованных уровень антител был на прежнем уровне.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала