США стали першою країною у світі, де кількість померлих від коронавірусу перевищила показник в 100 тисяч людей.

Станом на ранок 28 травня кількість загиблих від коронавірусу в США складає 100 442 особи. Про це йдеться в статистиці Університету Джона Гопкінса, який відслідковує ситуацію з COVID-19 у світі.

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США також утримують лідерство і щодо кількості інфікованих осіб – 1 699 933.

Варте уваги! Загалом на COVID-19 у світі заразилося 5 693 066 осіб. Від коронавірусної інфекції у світі померло 355 653 людей. 2 350 088 особам вдалося подолати недугу.

Топ-5 країн за кількістю смертей від коронавірусу

США – 100 442

Велика Британія – 37 542

Італія – 33 072

Франція – 28 599

Іспанія – 27 117

В Україні станом на вечір 27 травня було відомо про 658 летальних випадків через коронавірус.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу