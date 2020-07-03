Управління продовольства і медикаментів США (FDA) затвердило новий тест, який одночасно може виявити як і грип, так і коронавірус COVID-19.

Цей тест розробив Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), повідомляє CNN.

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Це перший подвійний тест, який отримав дозвіл на екстрене використання від FDA. За допомогою всього лише одного тампона чи зразка можна використовувати комбіновані тести, щоб швидше встановити діагноз.

Дозвіл цих тестів допоможе розв'язати проблему, яка виникне вже у недалекому майбутньому. У FDA сподіваються, що це допоможе знизити навантаження на лабораторії під час осінньої хвилі коронавірусу, яка може накластись на сезонну епідемію грипу.

Зазначимо, що епідеміологи та ВООЗ переймаються за епідеміологічну ситуацію восени. Саме на цей період прогнозують другу хвилю коронавірусу, яка може перетнутися з епідемією сезонного грипу.

Проблема полягає в тому, що грипом та коронавірусом можна інфікуватися одночасно. Натомість накладення симптомів COVID-19 на симптоми сезонного грипу може призвести до ще важчих ускладнень.