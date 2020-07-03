Управление продовольствия и медикаментов США (FDA) утвердило новый тест, который одновременно может обнаружить как грипп, так и коронавирус COVID-19.

Этот тест разработал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), сообщает CNN.

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Это первый двойной тест, который получил разрешение на экстренное использование от FDA. С помощью всего лишь одного тампона или образца можно использовать комбинированные тесты, чтобы быстрее установить диагноз.

Разрешение этих тестов поможет решить проблему, которая возникнет уже в скором будущем. В FDA надеются, что это поможет снизить нагрузку на лаборатории во время осенней волны коронавируса, которая может наложиться на сезонную эпидемию гриппа.

Отметим, что эпидемиологи и ВОЗ переживают за эпидемиологическую ситуацию осенью. Именно в этот период прогнозируют вторую волну коронавируса, которая может пересечься с эпидемией сезонного гриппа.

Проблема заключается в том, что гриппом и коронавирусом можно заразиться одновременно. В то же время наложение симптомов COVID-19 на симптомы сезонного гриппа может привести к еще более тяжелым осложнениям.