Управління продовольства і медикаментів США (FDA) офіційно визнало гру EndeavorRx терапевтичним засобом, який будуть застосовувати для дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

Про це йдеться на сайті відомства.

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EndeavorRx – це відеогра, аркадний перегоновий симулятор, в якому гравець повинен уникати зіткнення з певними перешкодами на трасі. У грі можна заробляти внутрішньо ігрову валюту та обирати різних персонажів.

FDA повідомляє, що гра сім років проходила клінічні дослідження. В експерименті взяли участь понад 600 дітей, які грали в EndeavorRx по 25 хвилин п'ять днів на тиждень.

Гра, яка лікує: дивитися відео EndeavorRx

Як впливає гра на дітей

За результатами досліджень у пацієнтів спостерігалося поліпшення уваги та підвищення показників успішності. Проте не обійшлося й без побічних ефектів, серед яких фрустрація, головний біль, запаморочення, емоційна реакція та агресія.

При цьому у FDA зазначили, що ці побічні ефекти не такі серйозні, як від медикаментів. В результаті FDA все ж рекомендувало гру EndeavorRx дітям віком від 8 до 12 років з синдромом дефіциту уваги.

Синдром дефіциту уваги й гіперактивності – що це? Це поширене захворювання, яким у США страждають близько 4 мільйонів дітей віком від 6 до 11 років. Одними із симптомів є труднощі з концентрацією уваги, контролем поведінки та дуже високий рівень активності.

Сама гра ще не вийшла на жодній з доступних платформ. Дата її релізу невідома.