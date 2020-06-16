В США психические нарушения детей будут лечить видеоиграми
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально признало игру EndeavorRx терапевтическим средством, которое будут применять для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Также по теме: Почему коронавирус не вредит детям
EndeavorRx – это видеоигра, аркадный гоночный симулятор, в котором игрок должен избегать столкновения с определенными препятствиями на трассе. В игре можно зарабатывать внутреннюю игровую валюту и выбирать различных персонажей.
FDA сообщает, что игра семь лет проходила клинические исследования. В эксперименте приняли участие более 600 детей, которые играли в EndeavorRx по 25 минут пять дней в неделю.
Игра, которая лечит: смотреть видео EndeavorRx
Как влияет игра на детей
По результатам исследований у пациентов наблюдалось улучшение внимания и повышение показателей успеваемости. Однако не обошлось и без побочных эффектов, среди которых фрустрация, головная боль, головокружение, эмоциональная реакция и агрессия.
При этом в FDA отметили, что эти побочные эффекты не так серьезны, как от медикаментов. В результате FDA все же рекомендовало игру EndeavorRx детям в возрасте от 8 до 12 лет с синдромом дефицита внимания.
Сама игра еще не вышла ни на одной из доступных платформ. Дата ее релиза неизвестна.