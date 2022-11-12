Не тягніть все до рота

Служба національних парків опублікувала в соціальних мережах повідомлення із застереженнями про облизування жаб пустелі Сонора. Ця практика давно зображена в популярних анімаційних телевізійних шоу.

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Будь ласка, утримайтеся від облизування істот, які ви зустрічаєте в національному парку, будь то банановий слимак, незнайомий гриб або велика жаба з сяючими очима глибокої ночі,

– сказали представники парку.

Чому люди облизують жаб

Цей вид жаб досягає великих розмірів – близько 18 сантиметрів. Щоб захиститися від хижаків, жаби виділяють світлу речовину, що містить різні токсини, серед яких 5-MeO-DMT — психоактивна сполука, яка викликає галюциногенні ефекти – ейфорію, відчуття тепла, сильні зорові та слухові галюцинації. У повідомленнях не вказується, скільки людей шукали розваг, облизуючи цих тварин.

Куріння екстрагованого 5-MeO-DMT викликає потужний, короткий психоделічний ефект, і стало популярним в останні роки, в тому числі на дорогих підпільних "жаб’ячих церемоніях" у США і в Мексиці.

Такі знаменитості, як чемпіон з боксу Майк Тайсон і подкастер Джо Роган, обговорювали використання речовини в терапевтичних, рекреаційних і навіть духовних цілях. Але отрута жаби також містить інші токсичні речовини, які можуть бути смертельними при проковтуванні.

Вчені також попередили, що зростаючий попит на виділення жаб пустелі Сонора може поставити під загрозу цей вид.