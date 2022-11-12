Не тяните все в рот

Служба национальных парков опубликовала в социальных сетях сообщения с оговорками об облизывании лягушек пустыни Сонора. Эта практика давно изображена в популярных анимационных телевизионных шоу.

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Пожалуйста, воздержитесь от облизывания существ, которые вы встречаете в национальном парке, будь то банановая улитка, незнакомый гриб или большая лягушка с сияющими глазами глубокой ночи,

– сказали представители парка.

Почему люди облизывают лягушек

Этот вид лягушек достигает больших размеров – около 18 сантиметров. Чтобы защититься от хищников, лягушки выделяют светлое вещество, содержащее различные токсины, среди которых 5-MeO-DMT – психоактивное соединение, вызывающее галлюциногенные эффекты – эйфорию, ощущение тепла, сильные зрительные и слуховые галлюцинации. В сообщениях не указывается, сколько людей искали развлечений, облизывая этих животных.

Курение экстрагированного 5-MeO-DMT вызывает мощный, короткий психоделический эффект, и стало популярным в последние годы, в том числе на дорогих подпольных "лягушачьих церемониях" в США и в Мексике.

Такие знаменитости, как чемпион по боксу Майк Тайсон и подкастер Джо Роган, обсуждали использование вещества в терапевтических, рекреационных и даже духовных целях. Но яд лягушки также содержит другие токсичные вещества, которые могут быть смертельными при проглатывании.

Ученые также предупредили, что растущий спрос на выделение лягушек пустыни Сонора может поставить под угрозу этот вид.