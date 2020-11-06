Більшість хворих на коронавірус в середньому залишаються заразними впродовж близько 8 днів. Але медики зі США розповіли про жінку, яка хворіла 105 днів та 70 з них могла заразити інших.

71-річна мешканка США 105 днів безсимптомно хворіла на коронавірус. Вона залишалась заразною для інших щонайменше 70 днів. Дослідники описали цей випадок у журналі Cell.

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Оскільки жінка переносила коронавірус безсимптомно, то хворобу у неї виявили лише після ретельного обстеження.

Медики з'ясували, що до надходження в лікарню вона перебувала в реабілітаційному центрі, де стався спалах COVID-19.

Коли ми почали це дослідження, ми дійсно мало знали про терміни поширення вірусу. У міру того як SARS-CoV-2 продовжує поширюватися, все більше людей з рядом імуносупресивних захворювань будуть інфіковані, і важливо розуміти, як SARS-CoV-2 поводиться в цих групах населення,

– заявив старший автор дослідження, вірусолог з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Вінсент Мюнстер.

Зразки мазків з верхніх дихальних шляхів пацієнтки відправили на дослідження в лабораторію. Фахівцям вдалося встановити, що інфекція залишалась життєздатною в організмі впродовж щонайменше 70 днів після першого позитивного тесту. Загалом, жінка цілковито одужала через три з половиною місяці.

Ми могли очікувати, що це можливо, але раніше про таке ніде не повідомлялося. Описаний нами випадок – перший, коли пацієнт залишався заразним так довго, не маючи при цьому симптомів,

– зауважив Мюнстер.

Вчені припустили, що американка так довго хворіла через ослаблений імунітет. Адже у лікарню вона потрапила через хронічний лімфолейкоз і та набуту іпогаммаглобулінемію. Згідно з результатами аналізів крові, її організм не здатний виробляти антитіла.

Автори роботи провели докладне секвенування всіх зразків вірусу, отриманих від пацієнтки в різний період перебігу хвороби. Все для того, щоб зрозуміти, чи змінювався варіант SARS-CoV-2 за ці 105 днів.

Аналіз показав різні типи домінантного гена, а не одного. Але фахівці не вважають, що саме ці мутації повпливали на тривалість перебігу інфекції.