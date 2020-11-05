Делірій (потьмарення свідомості і гарячкове марення) може бути раннім симптомом зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє видання Medical Express з посиланням на висновки вчених Франції та Іспанії.

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Науковці провели аналіз наукових публікацій про вплив коронавірусу на центральну нервову систему і з'ясували, що делірій можна віднести до одного з ранніх симптомів COVID-19.

Делірій – це стан розгубленості, при якому людина відчуває себе не в контакті з реальністю, ніби вона мріє,

– пояснив дослідник Хав'єр Корреа.

За його словами, слід бути готовими, адже такий стан розгубленості може свідчити про інфікування коронавірусом.

Що таке делірій

Делірій – це психічний розлад, що протікає із затьмаренням свідомості, порушенням уваги і сприйняття. Особливо часто розлад виникає разом з високою температурою у літніх пацієнтів за кілька днів до прояву кашлю і утрудненого дихання.