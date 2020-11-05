Ученые обнаружили еще один ранний симптом COVID-19
Делирий (помрачение сознания и лихорадочный бред) может быть ранним симптомом заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает издание Medical Express со ссылкой на выводы ученых Франции и Испании.
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Ученые провели анализ научных публикаций о влиянии коронавируса на центральную нервную систему и выяснили, что делирий можно отнести к одному из ранних симптомов COVID-19.
Делирий – это состояние растерянности, при котором человек чувствует себя не в контакте с реальностью, будто он мечтает,
– объяснил исследователь Хавьер Корреа.
По его словам, следует быть готовыми, ведь такое состояние растерянности может свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.
Что такое делирий
Делирий – это психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания и восприятия. Особенно часто расстройство возникает вместе с высокой температурой у пожилых пациентов за несколько дней до проявления кашля и затрудненного дыхания.
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