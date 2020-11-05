Делирий (помрачение сознания и лихорадочный бред) может быть ранним симптомом заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает издание Medical Express со ссылкой на выводы ученых Франции и Испании.

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Ученые провели анализ научных публикаций о влиянии коронавируса на центральную нервную систему и выяснили, что делирий можно отнести к одному из ранних симптомов COVID-19.

Делирий – это состояние растерянности, при котором человек чувствует себя не в контакте с реальностью, будто он мечтает,

– объяснил исследователь Хавьер Корреа.

По его словам, следует быть готовыми, ведь такое состояние растерянности может свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.

Что такое делирий

Делирий – это психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания и восприятия. Особенно часто расстройство возникает вместе с высокой температурой у пожилых пациентов за несколько дней до проявления кашля и затрудненного дыхания.