В Черкассах пациенты, которые выписались после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, покинули больницу вместе с медицинским оборудованием.

Об этом сообщил директор КНП "Первая городская больница" Тимофей Тронц на своей странице в фейсбуке.

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Так, после выписки пациентов врачи заметили, что вместе с пациентами исчезли и устройства для увлажнения кислорода.

Первый день на работе после больничного. Госпиталь для лечения коронавирусной инфекции 1-й больницы расширен до 30 коек, находится 31 пациент. А теперь отдельное обращение! Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии!

– написал медик.

Он добавил, что пока ситуация по распространению коронавирусной инфекции в городе не улучшается.

С начала пандемии в Украине заболели 430 467 человек, из них выздоровели – 184 782 пациента. Известно, что 7924 больных спасти не удалось – они умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.