У Черкасах пацієнти, які виписалися після лікування коронавірусної інфекції COVID-19, залишили лікарню разом з медичним обладнанням.

Про це повідомив директор КНП "Перша міська лікарня" Тимофій Тронц на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Яка ймовірність зараження, якщо ви живете разом з хворим на COVID-19

Так, після виписки пацієнтів лікарі помітили, що разом з ними зникли і пристрої для зволоження кисню.

Перший день на роботі після лікарняного. Госпіталь для лікування коронавірусної інфекції 1-ї лікарні розширено до 30 ліжок, перебуває 31 пацієнт. А тепер окреме звернення! Засранці, які виписались із госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню! В них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії!

– написав медик.

Він додав, що поки ситуація з поширення коронавірусної інфекції у місті поки не покращується.

З початку пандемії в Україні захворіли 430 467 людей, з них одужали – 184 782 пацієнти. Відомо, що 7924 хворих врятувати не вдалось – вони померли від ускладнень чи супутніх захворювань.