Большинство больных коронавирусом в среднем остаются заразными в течение примерно 8 дней. Но медики из США рассказали о женщине, которая болела 105 дней и 70 из них могла заразить других.

71-летняя жительница США 105 дней бессимптомно болела коронавирусом. Она оставалась заразной для других не менее 70 дней. Исследователи описали этот случай в журнале Cell.

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Поскольку женщина переносила коронавирус бессимптомно, то болезнь у нее обнаружили только после тщательного обследования.

Медики выяснили, что до поступления в больницу она находилась в реабилитационном центре, где произошла вспышка COVID-19.

Когда мы начали это исследование, мы действительно мало знали о сроках распространения вируса. По мере того как SARS-CoV-2 продолжает распространяться, все больше людей с рядом иммуносупрессивных заболеваний будут инфицированы, и важно понимать, как SARS-CoV-2 ведет себя в этих группах населения,

– заявил старший автор исследования, вирусолог из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Винсент Мюнстер.

Образцы мазков из верхних дыхательных путей пациентки отправили на исследование в лабораторию. Специалистам удалось установить, что инфекция оставалась жизнеспособной в организме в течение не менее 70 дней после первого положительного теста. В общем, женщина полностью выздоровела через три с половиной месяца.

Мы могли ожидать, что это возможно, но раньше о таком нигде не сообщалось. Описанный нами случай – первый, когда пациент оставался заразным так долго, не имея при этом симптомов,

– сказал Мюнстер.

Ученые предположили, что американка так долго болела из-за ослабленного иммунитета. Ведь в больницу она попала из-за хронического лимфолейкоза и приобретенной ипогаммаглобулинемии. Согласно результатам анализов крови, его организм не способен вырабатывать антитела.

Авторы работы провели подробное секвенирование всех образцов вируса, полученных от пациентки в разный период течения болезни. Все для того, чтобы понять, менялся ли вариант SARS-CoV-2 за эти 105 дней.

Анализ показал различные типы доминантного гена, а не одного. Но специалисты не считают, что именно эти мутации повлияли на продолжительность течения заболевания.