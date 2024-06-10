Чому час іде швидше, коли ми чимось захоплені

Одне з пояснень полягає в тому, що коли ми зайняті чимось цікавим, ми звертаємо більше уваги на процес – і при цьому стаємо менш уважними до плину часу. Наш внутрішній годинник генерує імпульси рідше, на виході його виходить менше – тому нам здається, що час біжить швидше.

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І навпаки: коли нам нудно, ми звертаємо більше уваги на час, ніж на процес – згадайте, як часто ви дивитеся на годинник під час польоту в літаку. Через це наш внутрішній годинник генерує імпульси частіше, і в результаті суб'єктивно час тягнеться довго.

На оцінку часу впливає також новизна вражень. Як правило, на обробку нового досвіду потрібно більше часу та ресурсу пам'яті, тому події з елементами новизни відчуваються тривалішими. Спробуйте згадати день, коли ви вчилися чогось нового. Коли ми озираємось назад, ці дні здаються довшими, ніж звичайні.

Чому час біжить швидше, коли ми дорослішаємо

Вчені припускають, що з віком дні стають коротшими через зниження швидкості обробки зорової інформації. По-перше, відповідальні за неї нейронні мережі стають об'ємніші та складніші, а по-друге, накопичуються ушкодження нейронів – усе це знижує швидкість передачі імпульсів між ними. Умовно "кадрова частота" у юного мозку вища – автори порівнюють таке сприйняття з уповільненим фільмуванням.

Оцінювати час непросто, це досить абстрактний конструкт, його не можна побачити чи помацати. Тому ми вигадали "хитрощі", або евристики, для оцінки часу. З віком ці евристики змінюються. Наприклад, маленькі діти схильні вважати, що захопливі чи насичені події тривають довше. Дорослі, навпаки, схильні вважати, що нудні заняття тривають довше, тому що вони постійно перевіряють годинник і відміряють час, що частково і змушує їх вважати, що заняття триває довше, ніж насправді.

Як уповільнити час, що біжить повз нас

Багатьох по-справжньому лякає те, як швидко мчить життя і що воно пролетить повз – а ми й не помітимо. Перевірених наукою способів зупинити мить ми не знайшли, але спробуємо скористатися тим, що ми з'ясували про влаштування сприйняття часу.

Коли ми звертаємо увагу на час, він сповільнює свій хід. Спробуйте свідомо звертати увагу на його плин. До речі, про свідомість: дослідження показують, що медитації здатні уповільнити суб'єктивне відчуття часу. Але є всі шанси, що сповільнити плин часу вийде лише в момент практики.

Чим старше ми стаємо, тим менше ми отримуємо нового досвіду, а як ми пам'ятаємо, новизна змушує час сповільнитись, бо нам потрібно опрацювати більше інформації. З цього випливає дуже банальна порада: намагайтеся отримувати якомога більше нового досвіду якомога частіше.

Ще один спосіб – вести щоденник. Це дозволить вам детальніше запам'ятовувати події вашого життя і, озираючись назад, розуміти, що воно не просто промайнуло повз, а принесло багато вражень і неймовірних емоцій.

Зрештою, іноді здорово зупинятися. Зупиніться, щоб подивитися на вітер, посидіти біля вікна за столиком у кав'ярні, замість пити каву на ходу, подивитись на воду в річці. Життя сповільнюється тоді, коли ви сповільнюєтеся.