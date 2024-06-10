Почему время идет быстрее, когда мы чем-то увлечены

Одно из объяснений заключается в том, что когда мы заняты чем-то интересным, мы обращаем больше внимания на процесс – и при этом становимся менее внимательными к течению времени. Наши внутренние часы генерируют импульсы реже, на выходе их получается меньше – поэтому нам кажется, что время бежит быстрее.

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И наоборот: когда нам скучно, мы обращаем больше внимания на время, чем на процесс – вспомните, как часто вы смотрите на часы во время полета в самолете. Из-за этого наши внутренние часы генерируют импульсы чаще, и в результате субъективно время тянется долго.

На оценку времени влияет также новизна впечатлений. Как правило, на обработку нового опыта требуется больше времени и ресурса памяти, поэтому события с элементами новизны ощущаются более длительными. Попробуйте вспомнить день, когда вы учились чему-то новому. Когда мы оглядываемся назад, эти дни кажутся длиннее, чем обычные.

Почему время бежит быстрее, когда мы взрослеем

Ученые предполагают, что с возрастом дни становятся короче из-за снижения скорости обработки зрительной информации. Во-первых, ответственные за нее нейронные сети становятся объемнее и сложнее, а во-вторых, накапливаются повреждения нейронов – все это снижает скорость передачи импульсов между ними. Условно "кадровая частота" у юного мозга выше – авторы сравнивают такое восприятие с замедленной съемкой.

Оценивать время непросто, это достаточно абстрактный конструкт, его нельзя увидеть или потрогать. Поэтому мы придумали "хитрости", или эвристики, для оценки времени. С возрастом эти эвристики меняются. Например, маленькие дети склонны считать, что увлекательные или насыщенные события длятся дольше. Взрослые, наоборот, склонны считать, что скучные занятия длятся дольше, потому что они постоянно проверяют часы и отмеряют время, что частично и заставляет их считать, что занятие длится дольше, чем на самом деле.

Как замедлить время, бегущее мимо нас

Многих по-настоящему пугает то, как быстро мчится жизнь и что она пролетит мимо – а мы и не заметим. Проверенных наукой способов остановить мгновение мы не нашли, но попробуем воспользоваться тем, что мы выяснили об устройстве восприятия времени.

Когда мы обращаем внимание на время, оно замедляет свой ход. Попробуйте сознательно обращать внимание на его течение. Кстати, о сознании: исследования показывают, что медитации способны замедлить субъективное ощущение времени. Но есть все шансы, что замедлить течение времени получится лишь в момент практики.

Чем старше мы становимся, тем меньше мы получаем нового опыта, а как мы помним, новизна заставляет время замедлиться, потому что нам нужно обработать больше информации. Из этого следует очень банальный совет: старайтесь получать как можно больше нового опыта как можно чаще.

Еще один способ – вести дневник. Это позволит вам детальнее запоминать события вашей жизни и, оглядываясь назад, понимать, что она не просто пронеслась мимо, а принесла много впечатлений и невероятных эмоций.

В конце концов, иногда здорово останавливаться. Остановитесь, чтобы посмотреть на ветер, посидеть у окна за столиком в кафе, вместо пить кофе на ходу, посмотреть на воду в реке. Жизнь замедляется тогда, когда вы замедляетесь.