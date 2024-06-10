Ефект безготівкових розрахунків

Вже відомо, що оплата карткою може спонукати до більших витрат, це вивчається вже багато років і навіть отримало назву "ефект безготівкових розрахунків". Він привертає особливу увагу, адже пластикові картки стають невіддільною частиною повсякденного життя.

Також на тему Як зрозуміти, що вам пора відпочити: доказові психологічні тести

Багато людей носять із собою лише картки або користуються мобільними банківськими додатками, і це може призвести до зменшення "ефекту безготівкових розрахунків" через більшу звичність до таких методів оплати. Проте дослідження в цій області тривають і поки що дають суперечливі результати.

Спосіб оплати має значення

Вчені з університетів Аделаїди та Мельбурна вирішили провести комплексний аналіз, щоб отримати повну картину. Для метааналізу було використано 71 дослідження з 17 країн, що охоплюють дані понад 11 тисяч учасників.

Результати показали, що безготівкові розрахунки дійсно збільшують витрати споживачів. Тому дослідники рекомендують завжди мати при собі готівку, щоб краще контролювати свої фінанси. Використання готівки робить процес покупки більш помітним, адже люди фізично перераховують і передають гроші продавцю.

Ефект безготівкових розрахунків не завжди є очевидним. Він особливо помітний при купівлі статусних товарів, таких як ювелірні вироби, що відображає демонстративну поведінку. При здійсненні пожертвувань або виплаті чайових ефекту не спостерігається. Також дослідження показало, що із часом люди адаптуються до безготівкових розрахунків і починають більш ефективно контролювати свої витрати.