Піти у відпустку буває важко, навіть коли дуже хочеться, наприклад, якщо на роботі в розпалі важливий проєкт або відпочинок можливий лише своїм коштом. Але іноді перерва необхідна. Ось як це зрозуміти.

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Як оцінити втому

Лікарі та вчені часто використовують опитувальники, на кшталт шкали важкості та втоми – вона допомагає оцінити рівень втоми, зокрема, у пацієнтів із деякими захворюваннями, наприклад розсіяним склерозом та системним червоним вовчаком.

Цю ж шкалу можна використовувати й для самозвіту, щоб оцінити вплив втоми на повсякденне життя. У опитувальнику дев'ять тверджень, з якими респонденти можуть погодитися чи ні, надавши цифру за шкалою від 1 до 7: 1 зовсім не згоден, 7 повністю згоден. Чим вищий середній бал, тим швидше треба бронювати путівку до санаторію чи хоча б місце на власному дивані.



Тест FSS \ Фото health-ua

Ось ще кілька тестів, які допоможуть оцінити втому.

Шкала психологічного стресу. Людині пропонують відповісти на 25 питань про відчуття від роботи та життя, фізичний та моральний стан: наприклад, чи часто вона стикається з перевантаженням на роботі, забуває поїсти, відчуває біль у спині та шиї. В результаті тест видає оцінку рівня стресу. Стрес та втома взаємопов'язані, і, якщо тест показує високий рівень стресу, відпустка може бути корисною.

Тест "Самопочуття, активність, настрій", у ньому 30 питань. Учаснику пропонують оцінити свій стан: бадьорий він чи втомлений, зацікавлений чи пасивний. Тест оцінює фізичний та моральний стан, рівень активності та настрою. У людини, що відпочила, оцінки самопочуття, активності та настрою зазвичай приблизно однакові, а у втомленої знижені оцінки самопочуття та активності.

Вигорання

Якщо довго нехтувати відпочинком, втома та стрес накопичуються, і так може виникнути емоційне виснаження або вигоряння. Про них сигналізують:

тривога;

апатія;

постійно поганий настрій, дратівливість;

відчуття безнадійності та безсилля;

сльозливість та нервозність;

головні болі;

зміна апетиту та харчових звичок;

проблеми зі сном;

біль в м'язах;

прокрастинація, зниження продуктивності, цинічне ставлення до роботи.

Якщо ви відчуваєте ці симптоми, це теж привід задуматися про відпочинок. Вигоряння не лікується відпусткою, але відпочинок під час такого стану корисний: він допомагає відірватися від робочих проблем і знизити ризик виникнення депресії. Щоб не доводити до вигоряння, відпочивати потрібно регулярно, а не працювати на зношування та відсипатися у відпустці.

Отже, щоб розпізнати втому, потрібно стежити за своїм станом, а якщо сумніваєтеся, чи потрібен відпочинок, – проходити психологічні тести. В інтернеті є інші методи оцінки втоми, наприклад тести з оптичними ілюзіями. Але їм не завжди можна довіряти.