Народна медицина приписує настойкам і відварам з ромашки заспокійливі властивості й ефективність при лікуванні тривоги та депресії. Також можна почути, що ромашка корисна при розладах шлунка, кольках, діареї та безсонні. Але, на жаль, від усіх цих станів ромашкою не врятуватися.

Немає якісних клінічних доказів того, що ромашка корисна для лікування будь-якого захворювання, пише The National Center for Complementary and Integrative Health.

Також на тему: Чи потрібно пити активоване вугілля перед вживанням алкоголю

Огляд 2019 року, який вивчав безпеку й ефективність застосування ромашки при різних тривожних станах і безсонні, показав, що ромашка ніяк не впливає на занепокоєння і безсоння.

Дослідження про вплив фітопрепаратів, в тому числі й ромашки, на шлунково-кишкові розлади у дітей та підлітків також не підтвердили ефективність рослини при лікуванні.

Крім застосування в народній медицині, ромашка – це поширена харчова добавка, її часто додають в чай ​​або інші напої. При такому використанні вона теж не принесе користь для здоров'я.

Побічна дія ромашки