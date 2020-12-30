Активоване вугілля слабо адсорбує алкоголь. Тому, якщо ви не хочете напитися – краще не пийте алкоголь. Вугілля ні до, ні після застілля не допоможе.

Активоване вугілля використовують при отруєннях деякими отрутами. Він може поглинати їх у верхніх відділах травного тракту і перешкоджати всмоктуванню в кишківнику, пише ncbi.

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Коли потрібно застосовувати активоване вугілля

Активоване вугілля може допомогти при отруєнні ацетамінофеном, аспірином, барбітуратами, трициклічними антидепресантами, теофіліном, фенітоїном і більшістю неорганічних і органічних матеріалів. Щоб він подіяв, випити його потрібно протягом години після приймання токсичної речовини.

Вугілля неефективно адсорбує спирти, метали, такі як залізо і літій, електроліти, наприклад магній, калій або натрій, а також кислоти або луги.

Активоване вугілля і алкоголь

Оскільки шлунок занадто швидко перетравлює алкоголь, пити вугілля після прийому алкоголю безглуздо. Якщо вип'єте заздалегідь, вугілля теж, швидше за все, не спрацює. Все через те, що він слабо поглинає етанол.

Також вугілля, прийняте зранку, ніяк не вплине на ваше похмілля.