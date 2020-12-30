Активированный уголь слабо адсорбирует алкоголь. Поэтому, если вы не хотите напиться – лучше не пейте алкоголь. Уголь ни до, ни после застолья не поможет.

Активированный уголь используют при отравлениях некоторыми ядами. Он может поглощать их в верхних отделах пищеварительного тракта и препятствовать всасыванию в кишечнике, пишет ncbi.

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Когда нужно применять активированный уголь

Активированный уголь может помочь при отравлении ацетаминофеном, аспирином, барбитуратами, трициклическими антидепрессантами, теофиллином, фенитоином и большинством неорганических и органических материалов. Чтобы он подействовал, выпить его нужно в течение часа после приема токсического вещества.

Уголь эффективно адсорбирует спирты, металлы, такие как железо и литий, электролиты, например магний, калий или натрий, а также кислоты или щелочи.

Активированный уголь и алкоголь

Поскольку желудок слишком быстро переваривает алкоголь, пить уголь после приема алкоголя бессмысленно. Если выпьете заранее, уголь тоже, скорее всего, не сработает. Все из-за того, что он слабо поглощает этанол.

Также уголь, принятый утром, никак не повлияет на ваше похмелье.