Народная медицина приписывает настойкам и отварам из ромашки успокаивающие свойства и эффективность при лечении тревоги и депрессии. Также можно услышать, что ромашка полезна при расстройствах желудка, коликах, диарее и бессоннице. Но, увы, от всех этих состояний ромашкой не спастись.

Нет качественных клинических доказательств того, что ромашка полезна для лечения какого-либо заболевания, пишет The National Center for Complementary and Integrative Health.

Обзор 2019 года, который изучал безопасность и эффективность применения ромашки при различных тревожных состояниях и бессоннице, показал, что ромашка никак не влияет на беспокойство и бессонницу.

Исследования о влиянии фитопрепаратов, в том числе и ромашки, на желудочно-кишечные расстройства у детей и подростков также не подтвердили эффективность растения при лечении.

Помимо применения в народной медицине, ромашка – это распространенная пищевая добавка, ее часто добавляют в чай или другие напитки. При таком использовании она тоже не принесет пользу для здоровья.

Побочное действие ромашки