Действительно ли ромашковый чай успокаивает
Народная медицина приписывает настойкам и отварам из ромашки успокаивающие свойства и эффективность при лечении тревоги и депрессии. Также можно услышать, что ромашка полезна при расстройствах желудка, коликах, диарее и бессоннице. Но, увы, от всех этих состояний ромашкой не спастись.
Нет качественных клинических доказательств того, что ромашка полезна для лечения какого-либо заболевания, пишет The National Center for Complementary and Integrative Health.
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Обзор 2019 года, который изучал безопасность и эффективность применения ромашки при различных тревожных состояниях и бессоннице, показал, что ромашка никак не влияет на беспокойство и бессонницу.
Исследования о влиянии фитопрепаратов, в том числе и ромашки, на желудочно-кишечные расстройства у детей и подростков также не подтвердили эффективность растения при лечении.
Помимо применения в народной медицине, ромашка – это распространенная пищевая добавка, ее часто добавляют в чай или другие напитки. При таком использовании она тоже не принесет пользу для здоровья.
Побочное действие ромашки
- у некоторых людей может быть аллергическая реакция на ромашку. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть аллергия на родственные растения: амброзию, хризантемы, бархатцы или маргаритки;
- побочные эффекты хоть и возникают редко, но могут включать тошноту и головокружение;
- взаимодействие ромашки с лекарствами может вызвать нежелательные эффекты. Например, сообщалось о взаимодействии между ромашкой и циклоспорином (лекарством, которое дают пациентам после пересадки органов, чтобы их тело не отторгло трансплантат), варфарином (разбавители крови). Поэтому, если вы принимаете пищевые добавки с ромашкой, об этом следует сообщить врачу при назначении каких-либо лекарств. А также внимательно читайте инструкции к добавкам и лекарствам.
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