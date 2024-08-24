Зокрема, споживання 100 грамів необробленого червоного м'яса, наприклад, невеликого стейка, підвищує ризик на 10%. Зв'язок підтвердили дослідники з Кембриджського університету, а результати опублікували у медижному журналі The Lancet.

Дивіться також Від інсульту до діабету: знайшли новий негативний вплив кето-дієти

Діабет – серйозна проблема сучасності

Наразі не існує ліків від діабету, проте захворювання можна контролювати. Діабет 2 типу є найпоширенішою формою захворювання, що вражає понад 500 мільйонів людей по всьому світу. Прогнозують, що до 2050 року кількість хворих може більш ніж подвоїтися.

У новому досліджені взяли участь 1,97 мільйона дорослих, понад 107 000 осіб захворіли на діабет упродовж 10 років.

Зауважте. Значною перевагою цього дослідження є те, що на відміну від попередніх досліджень, зосереджених на США та Європі, дане дослідження охоплює дані з Близького Сходу, Латинської Америки та Південної Азії.

Зв'язок надмірної ваги і діабету

Діабет 2 типу асоціюється з надмірною вагою. Компанії, такі як Novo Nordisk A/S і Eli Lilly & Co., активно інвестують у розробку методів лікування цього захворювання, зокрема препаратів Ozempic і Mounjaro.

Пацієнтам із діабетом 2 типу також можуть призначатися ін'єкції інсуліну і препарати, такі як метформін. Попри відсутність ліків від діабету, Національна програма профілактики діабету Центрів США з контролю і профілактики захворювань рекомендує фізичну активність і збалансоване харчування для контролю над захворюванням.