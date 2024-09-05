З віком, починаючи приблизно з 30 років, фізіологічні функції організму починають згасати на 1 – 2% щорічно. Ці зміни стають помітними до 50 – 60 років.

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Дослідження показують, що сидячий спосіб життя прискорює втрату функціональних можливостей організму, тоді як регулярні фізичні навантаження можуть знизити цю втрату до 30% у 90-річному віці.

Позитивний вплив регулярних тренувань

Здоров'я кісток та мʼязів. Збереження м'язового тонусу та сили допомагає запобігти падінню та травмам у літньому віці.

Імунітет. Дослідження показали, що в активних людей похилого віку імунна система зберігається сильнішою, ніж у менш активних однолітків.

Психічний стан. Фізична активність сприяє зниженню стресу, покращенню настрою та якості сну, а також допомагає у боротьбі з депресією.

Когнітивні функції. Регулярні тренування уповільнюють погіршення короткочасної пам'яті, що можна порівняти з уповільненням процесу старіння на 10 років.

Який вид спорту вибрати

Хоча немає універсального виду спорту, який би гарантував довголіття, дослідження виявили, що теніс, бадмінтон, футбол і велоспорт асоціюються зі збільшенням тривалості життя.

Однак слід враховувати, що на тривалість життя можуть впливати й інші фактори, такі як соціально-економічний статус та доступ до якісної медичної допомоги.

Рекомендації з тренувань

Експерти радять поєднувати аеробні та силові вправи для підтримки здоров'я серцево-судинної системи та м'язової маси. До аеробних тренувань відносяться біг, плавання, гребля, танці та аеробіка.

Силові тренування включають вправи з вагою, на тренажерах, а також деякі види йоги та пілатесу. Також існують комплексні тренування, такі як кросфіт, бойові мистецтва та HIIT, які поєднують у собі обидва види навантажень.

Важливо пам'ятати, що регулярність та помірність у тренуваннях, а також збалансований підхід, що враховує індивідуальні особливості та уподобання, можуть стати ключем до здорового та довгого життя.