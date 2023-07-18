Температура в спальні може сильно впливати на якість сну. Найкраща температура в кімнаті – приблизно 18,3 градуса за Цельсієм. Цифра може відрізнятися на кілька градусів у той чи інший бік, але більшість фахівців рекомендують дотримуватися діапазону від 15,6 до градуса за Цельсієм. Для немовлят позначка трохи вища – 20,5.

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Температура повітря

Наше тіло запрограмоване на невелике зниження внутрішньої температури вечорами. Провітрювання кімнати перед сном буде сигналізувати йому, що час спати. Під час сну температура тіла продовжує падати, досягаючи найнижчого значення рано-вранці, а потім поступово підвищується.

Від температури тіла залежить як початок сну, його якість і час, проведене в різних стадіях сну. У задушливій спальні ви гірше виспитеся і, швидше за все, частіше прокидатиметеся. Надто висока температура навколишнього середовища також скорочує час, проведений у фазі швидкого сну. Отже, якщо вибирати між теплою та прохолодною спальнею – перша, однозначно шкідливіша.

Свіже повітря

Вчені кажуть, що вентиляція в кімнаті також може впливати на якість сну. Правда, в цьому випадку наукові дані вже не такі однозначні, як з температурою, але провітрювання точно знижує рівень вуглекислого газу і, швидше за все, допомагає міцніше спати.

Критичною відміткою вважається рівень вуглекислого газу 1200 ppm – тоді голова працює гірше та ефективність знижується. Якщо на вулиці дуже холодно, а вентилятора у вас немає, можна просто відкрити двері до кімнати – так вуглекислого газу в ній буде менше.

Недоліки відкритого вікна

При відкритому вікні повітря в кімнаті стає сухішим. Саме тому ви можете прокинутися вранці з болем у горлі. Сухе повітря, дихання через рот і кислотний рефлюкс (стан, при якому кислота зі шлунка закидається в стравохід) – три найчастіші причини болю в горлі вранці. Ще іноді винні зневоднення, сінна лихоманка чи застуда.

Якщо повітря в кімнаті сухе (а таке часто буває взимку через включені батареї) – увімкніть зволожувач повітря та пийте більше води, особливо перед сном. Ви не занедужаєте, якщо спатимете з відкритим вікном, тому що застуду викликають віруси, найчастіше – риновіруси, а не прохолодне повітря.

Деякі люди кажуть, що коли сплять під відкритим вікном, прокидаються з болем у шиї. У медичній літературі цю тему не досліджували докладно, але якщо вас теж це турбує, спіть так, щоб холодне повітря не дуло прямо на шию.