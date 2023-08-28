Цю статистику оголосила Державна санітарна інспекція. У відомстві зазначили, що 10 жертв перебували у Жешуві, ще одна померла у Жешувському повіті.

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Легіонельоз у Польщі

Серед померлих осіб вік коливається від 64 до 95 років, і всі вони мали супутні захворювання. Усього було підтверджено інфікування 144 пацієнтів. Розподіл інфікованих по місту Жешув становить 96 осіб, а в Жешувському повіті — 32 особи.

Підкарпатський воєводський державний регіональний санітарний інспектор Адам Сідор повідомив, що у чотирьох із дев'яти проб води, взятих з міського водогону Жешува, виявили бактерії легіонели – збудника легіонельозу. У двох пробах концентрація бактерій була особливо високою.

Аналіз води з міського водопостачання провели на 105 зразках. Додатково, вісім зразків було відібрано з сусідніх повітів. Легіонелу також виявили в Люблінському воєводстві. Інфікований чоловік раніше перебував у Підкарпатському воєводстві.

Що відомо про хворобу легіонерів

Легіонельоз – це серйозне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Legionella. Основним джерелом інфекції є аерозольні крапельки, які містять цю бактерію та потрапляють у легені під час вдихання.

Однією з найпоширеніших форм легіонельозу є легіонельна пневмонія, яка проявляється як запалення легені. Симптоми легіонельної пневмонії включають високу температуру, сильний кашель, біль у грудях, запаморочення, нудоту та інші ознаки гострої інфекції.

Легіонельні бактерії зазвичай ростуть і розмножуються в водних системах: душові кабінки, фонтани, ванни і басейни. Якщо вода не піддається регулярній обробці та дезінфекції, бактерії можуть розмножуватися, і аерозольні частки можуть потрапляти в повітря.

Легіонельоз може бути особливо небезпечним для літніх людей, людей з ослабленою імунною системою або з певними хронічними захворюваннями. Діагноз легіонельозу встановлюється за допомогою клінічних симптомів та лабораторних тестів, які виявляють наявність бактерій Legionella у зразках.

Історія про те, що в кондиціонерах розмножуються бактерії легіонели – міф. В домашніх та автомобільних кондиціонерах для охолодження не використовується вода, тому в них легіонели не розмножуються.