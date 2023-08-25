Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукають джерело спалаху. Зауважимо, що Жешув є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України від початку війни.

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Ба більше, близько 10 000 американських військовослужбовців також дислокуються в цьому регіоні.

До спалаху "хвороби легіонерів" може бути причетна Росія

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки уже дослідили багато об'єктів в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку фахівців, могли потрапити бактерії.

Щоправда, розглядають і версію, що це спроба Росії посіяти "паніку" серед союзників України.

"Це фактор, який змусив нас вжити заходів, щоб виключити деякі сценарії", – зазначив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Водночас люди хворіють

Щонайменше у 113 мешканців Жешува виявили інфекцію. Серед них є уже перші жертви – 7 хворих померли оскільки страждали на хронічні захворювання та були старшого віку.

Місцева влада та експерти кажуть, що це незвичайна ситуація. На кризовій нараді міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува.

Влада попередила мешканців, що воду з крана слід відстоювати, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Вони запевнили, що рівень хлору, який буде використовуватися, буде безпечним для організму.

Хвороба легіонерів – що це? Це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай спалахи стаються в таких місцях, як готелі, лікарні або офіси, де бактерії потрапляють у водогін, зокрема , через системи кондиціонування або крани і душові кабіни.

Які симптоми "хвороби легіонерів"

Симптоматика легіонельозу залежить від його форми. В цілому клініцисти виділяють такі ознаки розвитку інфекційного процесу:

виникнення тривалої діареї;

болі в животі;

біль у м'язах і суглобах;

сильні головні болі;

пропадає апетит;

з'являється слабкість;

підвищується температура до 39-40 °С;

з'являється жовтушність шкіри;

підвищене потовиділення.

Часто під час хвороби легіонерів проявляються ознаки важкої інтоксикації.