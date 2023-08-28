Эту статистику объявила Государственная санитарная инспекция. В ведомстве отметили, что 10 жертв находились в Жешуве, еще одна умерла в Жешувском повете.

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Легионеллез в Польше

Среди умерших лиц возраст колеблется от 64 до 95 лет, и все они имели сопутствующие заболевания. Всего было подтверждено инфицирование 144 пациентов. Распределение инфицированных по городу Жешув составляет 96 человек, а в Жешувском повете – 32 человека.

Подкарпатский воеводский государственный региональный санитарный инспектор Адам Сидор сообщил, что в четырех из девяти проб воды, взятых из городского водопровода Жешува, обнаружены бактерии легионеллы – возбудителя легионеллеза. В двух пробах концентрация микробов была в особенности высокой.

Анализ воды из городского водоснабжения провели на 105 образцах. Дополнительно, восемь образцов были отобраны из соседних поветов. Легионеллу также обнаружили в Люблинском воеводстве. Инфицированный мужчина ранее находился в Подкарпатском воеводстве.

Что известно о болезни легионеров

Легионеллез – это серьезное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Legionella. Основным источником инфекции являются аэрозольные капельки, которые содержат бактерию и попадают в легкие во время вдыхания.

Одной из распространенных форм легионеллеза является легионельная пневмония, которая проявляется как воспаление легкого. Симптомы легионельной пневмонии включают в себя высокую температуру, сильный кашель, боль в груди, головокружение, тошноту и другие признаки острой инфекции.

Легионельные бактерии обычно растут и размножаются в водных системах: душевые кабинки, фонтаны, ванны и бассейны. Если вода не подвергается регулярной обработке и дезинфекции, бактерии могут размножаться, и аэрозольные частицы могут попадать в воздух.

Легионеллез может быть особенно опасным для пожилых людей, людей с ослабленной иммунной системой или с определенными хроническими заболеваниями. Диагноз легионеллеза устанавливается с помощью клинических симптомов и лабораторных тестов, выявляющих наличие бактерий Legionella в образцах.

История о том, что в кондиционерах размножаются бактерии легионеллы – миф. В домашних и автомобильных кондиционерах для охлаждения не используется вода, поэтому легионеллы не размножаются.