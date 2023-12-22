124 дитини відпочивали в оздоровчому таборі Олімпійська Рєб'ячка під Тюменню. І саме там, скоріш за все, вони підхопили якусь інфекцію, пишуть російські ЗМІ.

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Масовий спалах інфекції в потязі

Під час поїздки додому поїздом Тюмень – Адлер в однієї з дівчаток піднялася висока температура. Її збили жарознижувальними препаратами, проте пізніше дитині все одно стало гірше, вона знепритомніла, а невдовзі померла. За цим фактом російська поліція порушила кримінальну справу.

Після смерті дитини вирішили зняти всю групу з поїзда і відправити таки в госпіталь. У лікарні Саратова у 86 із цих дітей виявили симптоми ГРВІ, а у 15 із них знайшли грип типу А, зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує, вони перебувають під постійним наглядом лікарів.

Причина смерті дівчинки

Грип типу А – це гостре інфекційне захворювання. Зараз в Росії якраз спалах одного з його підвидів, його ще називають гонконзький грип. Він теж раніше викликав пандемію, але зараз не несе більшої небезпеки, ніж типовий грип, та й летальні наслідки від нього досить рідкісні.

Що саме спричинило смерть дівчинки в поїзді – грип чи щось інше, чи сукупність факторів поки невідомо. І знаючи, як відбуваються подібні розслідування в Росії, навряд колись дізнаємось.