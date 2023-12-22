124 ребенка отдыхали в оздоровительном лагере Олимпийская Ребячка под Тюменью. И именно там, скорее всего, они подхватили какую-нибудь инфекцию, пишут российские СМИ.

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Массовая вспышка инфекции в поезде

Во время поездки домой на поезде Тюмень – Адлер у одной из девочек поднялась высокая температура. Ее сбили жаропонижающими препаратами, однако позже ребенку все равно стало хуже, он потерял сознание, а вскоре умер. По этому факту российская полиция возбудила уголовное дело.

После смерти ребенка решили снять всю группу с поезда и отправить в госпиталь. В больнице Саратова у 86 из этих детей выявили симптомы ОРВИ, а у 15 из них обнаружили грипп типа А, сейчас их здоровью ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Причина смерти девочки

Грипп типа А – это острое инфекционное заболевание. Сейчас в России как раз вспышка одного из его подвидов, его еще называют гонконгским гриппом. Он тоже раньше вызывал пандемию, но сейчас не несет большей опасности, чем типичный грипп, да и летальные исходы от него довольно редки.

Что именно повлекло за собой смерть девочки в поезде – грипп или что-то другое, или совокупность факторов пока неизвестно. И зная, как проходят подобные расследования в России, вряд ли когда-нибудь узнаем.