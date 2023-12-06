Китайская пневмония в России

Роспотребнадзор пока не предоставил данные о том, в каких регионах России были обнаружены первые случаи. 24 Канал. Также не зафиксировано ухудшение клинической картины или увеличение тяжелых форм болезни. В своей привычной манере в российском ведомстве заявили, что бросили все силы на борьбу с инфекцией.

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Там также сообщили о росте заболеваемости респираторными инфекциями в нескольких странах, включая Китай, Германию, Францию и Италию, с основным ударом по детскому населению.

Вспышка загадочной пневмонии в Китае

В ноябре иностранные СМИ сообщали о вспышке неидентифицированной пневмонии среди детей на севере Китая, указывая на переполненные больницы и рост числа случаев во всех городах. Впоследствии жители Пекина рассказали о запрещении посещения школ детьми с простудными симптомами.

Через некоторое время ВОЗ запросила у китайских властей информацию о росте случаев заболеваемости. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний и Пекинская детская больница указали на отмену карантинных ограничений и распространение известных сезонных патогенов как причину увеличения количества случаев заболевания.

Что известно о микоплазменной пневмонии

Микоплазмы – это уникальные микроорганизмы, относящиеся к категории бактерий, но не имеющие клеточной стенки, что отличает их от большинства бактерий и придает сходство с вирусами и простейшими по некоторым жизненным процессам. У людей обнаружено по меньшей мере 13 разных видов микоплазм. Большинство присутствуют в нормальной микрофлоре полости рта и урогенитального тракта, но некоторые виды, такие как Mycoplasma pneumoniae, являются причиной респираторных заболеваний.

Типичные начальные признаки микоплазменной пневмонии включают насморк, заложенность носа, жжение в горле и кашель. У пациентов также наблюдается тяжелый кашель с небольшим количеством мокроты, сыпью пятнистого или узелкового типа. На данный момент большие вспышки, связанные с микоплазмой, не были зарегистрированы, поэтому трудно оценить эпидемиологический потенциал таких заболеваний. Понимание реальной опасности текущей вспышки придет со временем.