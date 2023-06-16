Депресія у підлітків

Тож чи є проблема з депресією серед молодих поколінь? Тут відповідь однозначна: так, є. З 2011 року в США частка старшокласників, які постійно відчувають смуток чи розпач, зросла з 28 до 42%. Якщо брати лише дівчаток, то з них депресію мають аж 57%. Серед ЛГБТ-підлітків – 69%. Зростає і кількість спроб суїциду.

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Медики та батьки турбуються і шукають причину того, що відбувається. І, звичайно ж, чудове пояснення – це соцмережі, в яких підлітки сидять багато годин.

Шкода соцмереж

Соцмережі – це головна відмінність сучасного світу від світу 2011 року. Підлітки самі розуміють, що щось не так. В опитуванні американського дослідницького центру Pew третина з них каже, що соцмережі погано впливають на інших людей їхнього віку. Щоправда, лише 10% сказали, що соцмережі погано впливають особисто на них.

Самі корпорації, до речі, теж у курсі проблеми. Компанія Мета, яка володіє Інстаграмом та Фейсбук провела дослідження, як постійний скролінг впливає на користувачів соцмережі. У дослідженні підлітки дуже чітко заявляють, що через інстаграм вони відчувають тривожність і депресію. Третина дівчаток-підлітків каже, що через соцмережі вони стали гірше ставитися до свого тіла.

І Мета в результаті не опублікувала це дослідження, але його злила колишня співробітниця компанії. Вона порівнює поведінку Мета з поведінкою тютюнових компаній у минулому столітті, які знали, що сигарети ніби викликають рак, але не повідомляли про це публічно. Адже тоді цигарки стали б менше купувати.

Що робити батькам і медикам

Найпростіша відповідь на запитання "а що ж із цим робити?" ми всі з вами добре знаємо: все заборонити. У деяких штатах США влада ухвалила закон, за яким підліткам не можна користуватися соцмережами без нагляду батьків, а самих соцмереж забов'язала вимагати підтвердження віку.

Але на 100% підтвердити шкоду соцмереж вчені не готові. За останні 10 років було дуже багато досліджень про зв'язок соцмереж та депресії, сотні наукових праць. І майже всі вони знаходять кореляцію між розвитком соцмереж та поширенням депресії. Але не знаходять причинно-наслідкового зв'язку.

Вчені згодні, що для конкретних підлітків час у соцмережах справді шкідливий, але для інших він може бути корисним. Інтернет дозволяє дітям, як і всім іншим людям, знаходити друзів та спільноти, які вони ніколи не знайшли б у реальному житті. Щобільше, якщо соцмережі справді шкідливі, то ми поки що не дуже розуміємо, чому саме.

Можливо, справа в заздрості до інших, а можливо, підлітки просто сплять менше, бо сидять у телефонах. А мало спати погано. Після довгих років інтенсивних досліджень вчені так і не змогли вибудувати чіткої моделі, як соцмережі псують людям життя. Але взаємозв'язок очевидний, і залишається просто продовжувати дослідження, а не панікувати і не робити поспішних висновків.

А батьки, медики та політики у питанні шкоди соцмереж якраз панікою і керуються. Але просто заборона соцмереж, швидше за все, ні до чого доброго не призведе. Одні підлітки легко знайдуть спосіб обійти заборони, а іншим без соцмереж цілком може стати і гірше.

Тому нам потрібно змиритися з тим фактом, що в нас поки що недостатньо інформації про шкоду Фейсбуку та Інстаграму. І потрібно не просто банити все, завертатися в шапочку з фольги і йти жити в ліс, а далі досліджувати цю проблему.