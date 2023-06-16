Депрессия у подростков

Есть ли проблема с депрессией среди молодых поколений? Здесь ответ однозначен: да, есть. С 2011 года в США доля старшеклассников, постоянно испытывающих уныние или отчаяние, выросла с 28 до 42%. Если брать только девочек, то из них депрессию аж 57%. Среди ЛГБТ-подростков – 69%. Растет и количество попыток суицида.

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Медики и родители беспокоятся и ищут причину происходящего. И, конечно же, отличное объяснение – это соцсети, в которых подростки сидят много часов.

Ущерб соцсетей

Соцсети – это главное отличие современного мира от мира 2011 года. Подростки сами понимают, что что-то не так. В опросе американского исследовательского центра Pew треть из них говорит, что соцсети плохо влияют на других людей их возраста. Правда, всего 10% сказали, что соцсети плохо влияют лично на них.

Сами корпорации, кстати, тоже в курсе проблемы. Компания Мета, владеющая Инстаграммой и Фейсбук провела исследования, как постоянный скроллинг влияет на пользователей соцсети. В исследовании подростки очень четко заявляют, что через инстаграммы они испытывают тревожность и депрессию. Треть девочек-подростков говорит, что из-за соцсетей они стали хуже относиться к своему телу.

И Цель в результате не опубликовала это исследование, но его слила бывшая сотрудница компании. Она сравнивает поведение Цель с поведением табачных компаний в прошлом веке, которые знали, что сигареты будто вызывают рак, но не сообщали об этом публично. Ведь тогда сигареты стали бы меньше покупать.

Что делать родителям и медикам

Самый простой ответ на вопрос "а что же с этим делать?" мы все с вами хорошо знаем: все запретить. В некоторых штатах США власти приняли закон, по которому подросткам нельзя пользоваться соцсетями без присмотра родителей, а самих соцсетей обязали требовать подтверждения возраста.

Но на 100% подтвердить ущерб соцсетям учёные не готовы. За последние 10 лет было очень много исследований о связи соцсетей и депрессии, сотни научных работ. И почти все они находят корреляцию между развитием соцсетей и распространением депрессии. Но не находят причинно-следственной связи.

Ученые согласны, что для конкретных подростков время в соцсетях действительно вредно, но для других оно может быть полезным. Интернет позволяет детям, как и всем другим людям, находить друзей и сообщества, которые они никогда не нашли бы в реальной жизни. Более того, если соцсети действительно вредны, то мы пока не очень понимаем, почему именно.

Возможно, дело в зависти к другим, а возможно, подростки просто спят меньше, потому что сидят в телефонах. А должно было спать плохо. После долгих лет интенсивных исследований ученые так и не смогли выстроить четкую модель, как соцсети портят людям жизнь. Но взаимосвязь очевидна, и остается просто продолжать исследования, а не паниковать и не делать поспешных выводов.

А родители, медики и политики в вопросе ущерба соцсетей как раз паникой и руководствуются. Но просто запрет соцсетей, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Одни подростки легко найдут способ обойти запрет, а другим без соцсетей вполне может стать и хуже.

Поэтому нам нужно смириться с тем фактом, что у нас пока недостаточно информации о вреде Фейсбука и Инстаграмма. И нужно не просто банить все, возвращаться в шапочку из фольги и уходить жить в лес, а дальше исследовать эту проблему.