Депрессией страдает около 300 миллионов человек во всем мире. По данным ЦОС В Украине депрессия является наиболее распространенной проблемой среди психических расстройств. Украинцы страдают депрессией гораздо чаще, чем, например, жители ЕС. И показатели заболеваемости в нашей стране только продолжают расти.

Интересно Верили в миф 60 лет: ученые наконец-то определили, за сколько времени формируется привычка

Более того, кроме клинической депрессии, которую легче диагностировать, у человека может быть атипичная депрессия – скрытая. Человек может страдать от депрессии, но его симптоматика не подпадает под классически определенное заболевание. Однако она нуждается в помощи не меньше, при малейшем подозрении – стоит обратиться к специалисту – он поможет диагностировать атипичную депрессию и составит план лечения.

Как распознать скрытую депрессию

Мы собрали основные признаки, которые могут указывать на скрытую депрессию.

Гиперчувствительность

В состоянии атипичной депрессии люди склонны преувеличивать ситуации, совершая любую ошибку крушением. Критика или сомнительный ответ другого человека может восприниматься за насмешку. Чувства словно обостряются, вам кажется, что вас никто не понимает.

Это связано с отсутствием ощущения безопасности. Любую критику по отношению к себе человек воспринимает как нападение.

Гиперсомния

Часто при атипичной депрессии человек может испытывать непреодолимое и постоянное желание спать. При этом сонливость не только в ночное время суток, но и днем. Вам сложно проснуться с утра, а вечером вы моментально засыпаете, просыпаетесь с чувством сонливости и снова хотите спать. Это и есть гиперсомния.

Постоянная усталость

Ощущение постоянной усталости может негативно отразиться на ваших психосоциальных и рабочих отношениях. Именно в этот момент, когда нужно соблюдать осторожность, начинается изоляция.

Повышенный аппетит

Этот эффект полностью противоположен классической депрессии, поскольку в этом случае мы не теряем аппетит, а наоборот имеем чувство голода, и это скорее эмоциональный голод. Со всем тем человек все чаще ходит делать перекусы, и как следствие, может набирать вес.

Тревога

Тревожные состояния чаще встречаются при других психологических расстройствах, чем в депрессиях. Однако атипичной депрессии присуща тревога, которая проявляется чрезмерным волнением относительно мнения других. Вам может показаться, что вас все оценивают, чувствуете необходимость контролировать этот процесс.

Чувство печали

Как и в других видах депрессии, уныние есть один из характерных симптомов. Однако он отличается от других депрессивных расстройств. При атипичной депрессии вы можете чувствовать себя очень хорошо, когда получаете хорошие новости. Но это длится недолго, впоследствии вас все равно преодолевает чувство грусти.

Состояние недовольства

Гиперчувствительность и низкий порог восприятия критики вызывает всеобщее недовольство и возмущение по отношению к другим людям или миру.