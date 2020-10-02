Чи варто робити пластичну операцію, якщо жінка відчуває невдоволення або дискомфорт через будову своїх інтимних органів? Що болісніше, перенести операцію або продовжувати жити з недосконалостями? Науковці знайшли відповіді на ці питання.

Що таке лабіопластика

Лабіопластика, або хірургічна корекція розмірів і форми статевих губ, сьогодні стає все більш поширеною процедурою, пише Plastic and Reconstructive Surgery.

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Жінки вдаються до неї з різних причин: в одних це вроджений дефект, а інші стикаються з гормональними, післяпологовими або віковими змінами своїх зовнішніх статевих органів. За даними Американського товариства пластичних хірургів, в одних тільки Сполучених Штатах цю операцію у 2019 році зробили понад 11 тисяч разів.

Як вплинула лабіопластика на життя жінок

Але наскільки виправдана така досить серйозне втручання? Щоб це з'ясувати, дослідники зі Стенфордського університету провели порівняння симптомів до і після процедури.

З 62 жінок у віці від 17 до 61 року, які брали участь в дослідженні, задоволеними результатом виявилися майже всі (58 осіб – 94%). До операції вони скаржилися на почуття невпевненості в собі (майже 94%), перешкоди при статевому акті (понад 60%) і складності з носінням обтислих штанів (понад 58%), а також визнавалися, що відчувають себе недостатньо привабливими (66%) і мають проблеми з самооцінкою (понад 64%). Операція допомогла усунути ці проблеми.

При подальшому опитуванні в періоді спостереження тільки 6,5% жінок відповіли, що все ще відчувають невпевненість в собі. Також переважна більшість жінок змогла позбутися від заниженої самооцінки, проблем з інтимним життям, перекручуванням статевих губ в обтислому одязі, труднощів у виборі костюмів для плавання і занять спортом.

Кому потрібно робити лабіопластику

Щоб зрозуміти, чи потрібна вам ця процедура чи ні, рекомендується спочатку проконсультуватися з лікарем. Приводом для звернення може бути, як естетична незадоволеність, так і пов'язаний з розміром статевих губ дискомфорт або біль при сексуальних відносинах, заняттях спортом, носінні одягу, відхилення струменя сечі, часті інфекції сечових шляхів.

Вважається, що довжина малих статевих губ в помірно розтягнутому стані понад 4-5 см, або якщо вони виступають за межі великих, – привід задуматися про пластику. Однак кожен випадок індивідуальний, і повинен оцінюватися, перш за все, лікарем.