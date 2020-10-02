Стоит ли делать пластическую операцию, если женщина испытывает недовольство или дискомфорт из-за строения своих интимных органов? Что мучительнее, перенести операцию или продолжать жить с несовершенствами? Ученые нашли ответы на эти вопросы.

Что такое лабиопластика

Лабиопластика, или хирургическая коррекция размеров и формы половых губ, сегодня становится все более распространенной процедурой, пишет Plastic and Reconstructive Surgery.

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Женщины прибегают к ней по разным причинам: у одних это врожденный дефект, а другие сталкиваются с гормональными, послеродовыми или возрастными изменениями своих наружных половых органов. По данным Американского общества пластических хирургов, в одних только Соединенных Штатах эту операцию в 2019 году сделали более 11 тысяч раз.

Как повлияла лабиопластика на жизнь женщин

Но насколько оправдано такое достаточно серьезное вмешательство? Чтобы это выяснить, исследователи из Стэнфордского университета провели сравнение симптомов до и после процедуры.

Из 62 женщин в возрасте от 17 до 61 года, которые принимали участие в исследовании, довольны результатом оказались почти все (58 человек – 94%). До операции они жаловались на чувство неуверенности в себе (почти 94%), помехи при половом акте (более 60%) и сложности с ношением облегающих штанов (более 58%), а также признавались, что чувствуют себя недостаточно привлекательными (66%) и имеют проблемы с самооценкой (более 64%). Операция помогла устранить эти проблемы.

При дальнейшем опросе в периоде наблюдения только 6,5% женщин ответили, что все еще испытывают неуверенность в себе. Также подавляющее большинство женщин смогли избавиться от заниженной самооценки, проблем с интимной жизнью, перекручивания половых губ в облегающей одежде, трудностей в выборе костюмов для плавания и занятий спортом.

Кому нужно делать лабиопластику

Чтобы понять, нужна ли вам эта процедура или нет, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом. Поводом для обращения может быть, как эстетическая неудовлетворенность, так и связанный с размером половых губ дискомфорт или боль при сексуальных отношениях, занятиях спортом, ношении одежды, отклонение струи мочи, частые инфекции мочевых путей.

Считается, что длина малых половых губ в умеренно растянутом состоянии больше 4-5 см, или если они выступают за пределы больших, – повод задуматься о пластике. Однако каждый случай индивидуален, и должен оцениваться, прежде всего, врачом.