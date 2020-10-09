Собаки дуже підтримують дітей, які перебувають в стані стресу, згідно з дослідженням. У них це виходить краще, ніж у батьків.

Такого висновку фахівці прийшли, провівши експеримент за участю дітей зі 100 сімей, в які мають собак, пише medicalxpress.

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Науковці пояснили, що те, як діти вчаться справлятися зі стресом, істотно впливає на їх сприйнятливість до стресу в майбутньому.

Як відбувалось дослідження

В ході експерименту дітям у віці від 7 до 12 років запропонували виконати кілька завдань, пов'язаних з виступом на публіці та усному рахуванню. Відомо, що такі завдання викликають відчуття стресу і підвищують рівень гормону стресу – кортизолу.

Всіх дітей випадковим чином розподілили в три групи: діти з першої групи справлялися зі стресом самостійно, дітей з другої групи підтримував один з батьків, а з третьої – їхній собака, яка була поруч.



Собаки допомагають дітям побороти стрес / Фото Unsplash

Собака допоможе дітям побороти стрес

Найкращими ліками проти стресу виявилося саме присутність собаки. Самі діти повідомляли, що їм було набагато легше, якщо з ними в момент виконання завдання була собака, навіть легше, ніж якщо їх підтримували мама або тато.

Згідно з результатами аналізу зразків слини, рівень кортизолу знижувався більше, при щільніше взаємодіяли дитина і собака. Якщо вихованець бігав навколо і не наближався до дитини – був більший стрес, ніж якщо собака сиділа поруч, і її можна було погладити або обійняти в будь-який момент.