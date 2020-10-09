Согласно исследованию, собаки очень поддерживают детей, которые находятся в состоянии стресса. У них это получается лучше, чем у родителей.

К такому выводу специалисты пришли, проведя эксперимент с участием детей из 100 семей, у которых есть собаки, пишет medicalxpress.

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Ученые объяснили, что то, как дети учатся справляться со стрессом, существенно влияет на их восприимчивость к стрессу в будущем.

Как происходило исследование

В ходе эксперимента детям в возрасте от 7 до 12 лет предложили выполнить несколько заданий, связанных с выступлением на публике и устным счетом. Известно, что такие задачи вызывают чувство стресса и повышают уровень гормона стресса – кортизола.

Всех детей случайным образом распределили в три группы: дети из первой группы справлялись со стрессом самостоятельно, детей из второй группы поддерживал один из родителей, а в третьей – их собака, которая была рядом.



Собаки помогают детям побороть стресс / Фото Unsplash

Собака поможет детям побороть стресс

Лучшим лекарством против стресса оказалось именно присутствие собаки. Сами дети сообщали, что им было гораздо легче, если с ними в момент выполнения задания была собака, даже легче, чем если их поддерживали мама или папа.

Согласно результатам анализа образцов слюны, уровень кортизола снижался тем больше, чем плотнее взаимодействовали ребенок и собака. Если питомец бегал вокруг и не приближался к ребенку – был больший стресс, чем если собака сидела рядом, и ее можно было погладить или обнять в любой момент.