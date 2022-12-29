Передсвятковий блюз

А передсвятковий блюз, тобто сумний настрій, туга чи апатія справді може виникнути перед якимись значущими подіями – святами, днем ​​народження, весіллям або навіть перед довгоочікуваною відпусткою.

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При цьому якщо людина страждає від клінічної депресії або інших розладів психіки, то перед святами її стан може йти в ще більший мінус, тобто відчувати себе буде гірше, ніж зазвичай. Але важливо зазначити, що для здорової людини передсвятковий блюз не може стати тригером початку депресії.

Причини поганого настрою перед святами

Ми живемо у досить суворому кліматі, особливо це відчувається взимку – зараз короткі світлові дні, мало сонця, а ще дуже холодно. Ця крижана ніч дуже впливає на нашу психіку. Через відсутність сонячного світла наші організми виробляють менше мелатоніну, серотоніну та інших гормонів, які відповідають за настрій.

Сам собою кінець року – це етап, коли треба щось доробити, у всіх стреси на роботі, звіти та дедлайни. До кінця року стають очевидними не лише наші особисті здобутки, а й наші провали – що ми не встигли зробити чи зробили, але дуже погано. Робоча гонка та підбиття особистих підсумків можуть увігнати нас в апатію.

Плюс серфінг із соцмереж, де інші люди активно діляться своїми досягненнями за минулий рік та планами на майбутній. Які, звичайно, набагато грандіозніші, ніж наші. Ми соціальні істоти і звикли орієнтуватися на інших, порівнювати себе, тому чужі успіхи нас можуть дуже засмучувати.

Треба розуміти, як влаштовані соцмережі. Люди в них діляться в основному досягненнями, невдачі залишаються в тіні. Це логічно розповідати про те, що працює, а не про те, що розвалилося. Але з боку складається враження, що у всіх все виходить, усі справляються, і тільки в мене нічого не виходить. Так природний перфекціонізм разом з активним внутрішнім критиком можуть підкинути дров у цей самий передсвятковий блюз.