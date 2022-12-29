Предпраздничный блюз

А предпраздничный блюз, то есть грустное настроение, тоска или апатия, действительно может возникнуть перед какими-то значимыми событиями – праздниками, днем рождения, свадьбой или даже перед долгожданным отпуском.

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При этом если человек страдает клинической депрессией или другими расстройствами психики, то перед праздниками его состояние может идти в еще больший минус, то есть чувствовать себя будет хуже, чем обычно. Но важно отметить, что для здорового человека предпраздничный блюз не может стать триггером начала депрессии.

Причины плохого настроения перед праздниками

Мы живем в довольно суровом климате, особенно это ощущается зимой – сейчас короткие световые дни, мало солнца, а еще очень холодно. Эта ледяная ночь оказывает большое влияние на нашу психику. Из-за отсутствия солнечного света наши организмы производят меньше мелатонина, серотонина и других гормонов, отвечающие за настроение.

Конец года – это этап, когда надо что-то доделать, у всех стрессы на работе, отчеты и дедлайны. До конца года становятся очевидны не только наши личные достижения, но и наши провалы – что мы не успели сделать или сделали, но очень плохо. Рабочая гонка и подведение личных итогов могут вогнать нас в апатию.

Плюс серфинг из соцсетей, где другие люди активно делятся своими достижениями в прошлом году и планами на будущий. Которые, конечно, гораздо грандиознее, чем наши. Мы социальные существа и привыкли ориентироваться на других, сравнивать себя, поэтому чужие успехи нас могут очень огорчать.

Надо понимать, как устроены соцсети. Люди у них делятся в основном достижениями, неудачи остаются в тени. Это логично рассказывать, что работает, а не, что развалилось. Но со стороны создается впечатление, что у всех все получается, все справляются, и только у меня ничего не выходит. Так естественный перфекционизм вместе с активным внутренним критиком могут подбросить дров в этот самый предпраздничный блюз.