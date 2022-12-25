Какие виды реакций на стресс

Американский психолог Ричард Лазарус сформулировал концепцию поведения человека в стрессе.

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Среди них выделяют следующие:

Конфронтация – поведенческая активность, когда из-за стресса человек начинает срочно что-то делать. Дистанцирование – понижение значимости трудности. Человек может шутить, обесценивать его или переключаться на другие дела. Самоконтроль – сознательное подавление эмоций, сокрытие их от окружающих. Поиск социальной поддержки. Человек пытается вовлечь окружающих в проблему, просить помощи и советов. Принятие ответственности. Человек признает свою роль в возникновении проблемы и чувствует ответственность за последствия и решения. Бегство-избегание – полная пассивность в решении проблемы. Человек может погружаться в мир фантазий, употреблять алкоголь или психоактивные вещества. Продумывание стратегий поведения – рационализация, планирование решений и анализ ситуации. Положительная переоценка – осмысление того, что происходит с точки зрения того, что этот опыт может дать.

Лазарус считал, что сам человек оценивает стрессовость ситуации. Она может соотнести влияние проблем на собственные внутренние ресурсы. Поэтому решить за другое, в какой ситуации он находится, стрессовый или не очень, невозможно.

Неправильная реакция на стресс

И так же только сам человек способен оценить, как он может реагировать на конкретную ситуацию, на которую ответ ему хватит сил. Типы поведения при стрессе показывают, что мы переживаем его по-разному.

Возможно, ваш способ выходит за пределы указанных выше или объединяет их, это нормально. Единственное, что можно отнести к "неправильному" переживанию стресса, – причинение вреда себе и другим. Если для человека единственный способ преодолеть стресс – это алкоголь, прием психоактивных веществ или насилие, необходима помощь специалиста, чтобы научиться другим способам реагирования.