Захворювання виявили у 4 країнах Арики

За даними ВООЗ, у ДР Конго офіційно зареєстровано вже понад 14 000 випадків захворювання та 511 смертей. Вірус поширився на сусідні країни – Кенію, Руанду та Уганду, де раніше не фіксували вірусу.

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У ВООЗ незабаром скличуть надзвичайний комітет, аби визначити, чи є спалах надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

CDC через "ризик додаткового поширення" радять лікарям підтримувати "підвищений індекс підозри на mpox" в осіб, які нещодавно прибули з країн Африки.

Що відомо про mpox

mpox – що це? mpox – це вірусне захворювання, яке легко розповсюджується між людьми та від інфікованих тварин. За даними ВООЗ, хвороба розповсюджується через тісний контакт – дотики, поцілунки, секс – а також забруднені речі, зокрема через одяг. mpox – це вірусне захворювання, яке легко розповсюджується між людьми та від інфікованих тварин. За даними ВООЗ, хвороба розповсюджується через тісний контакт – дотики, поцілунки, секс – а також забруднені речі, зокрема через одяг.

mpox характерні наступні симптоми: лихоманка, болісний висип, загальна слабкість, головний біль, біль у м'язах та спині, збільшення лімфатичних вузлів.

Як швидко поширюється захворювання

Від січня 2023 року у ДР Конго виявили найбільшу кількість випадків віспи – понад 22 000 випадків, з яких понад 1200 – смертельні. Натомість за перші 6 місяців 2024 року захворіло стільки ж осіб, як за весь минулий рік.

При цьому ВООЗ наразі не рекомендує вводити обмеження на поїздки до країн, де були зафіксовані захворювання.

Важливо! За межами Центральної та Східної Африки наразі не зареєстровано жодного випадку зараження віспою clade I.

У ВООЗ заявили, що для припинення поширення вірусу потрібна комплексна міжнародна реакція. Організація вже розробила регіональний план реагування.