Заболевание обнаружили в 4 странах Арики

По данным ВОЗ, в ДР Конго официально зарегистрировано уже более 14 000 случаев заболевания и 511 смертей. Вирус распространился на соседние страны – Кению, Руанду и Уганду, где ранее не фиксировали вируса.

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В ВОЗ вскоре созовут чрезвычайный комитет, чтобы определить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

CDC из-за "риска дополнительного распространения" советуют врачам поддерживать "повышенный индекс подозрения на mpox" у лиц, недавно прибывших из стран Африки.

Что известно о mpox

mpox – что это? mpox – это вирусное заболевание, которое легко распространяется между людьми и от инфицированных животных. По данным ВОЗ, болезнь распространяется через тесный контакт – прикосновения, поцелуи, секс – а также загрязненные вещи, в частности через одежду. mpox – это вирусное заболевание, которое легко распространяется между людьми и от инфицированных животных. По данным ВОЗ, болезнь распространяется через тесный контакт – прикосновения, поцелуи, секс – а также загрязненные вещи, в частности через одежду.

mpox характерны следующие симптомы: лихорадка, болезненная сыпь, общая слабость, головная боль, боль в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.

Как быстро распространяется заболевание

С января 2023 года в ДР Конго обнаружили наибольшее количество случаев оспы – более 22 000 случаев, из которых более 1200 – смертельные. Зато за первые 6 месяцев 2024 года заболело столько же человек, как за весь прошлый год.

При этом ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в страны, где были зафиксированы заболевания.

Важно! За пределами Центральной и Восточной Африки пока не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой clade I.

В ВОЗ заявили, что для прекращения распространения вируса нужна комплексная международная реакция. Организация уже разработала региональный план реагирования.