Про це повідомив головний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач. За його словами, це перший зафіксований випадок зараження гарячкою Західного Нілу в регіоні.

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Випадок лихоманки Західного Нілу на Черкащині

Захворів 65-річний чоловік в одному з населених пунктів Уманського району. Захворювання діагностували в одному з медичних закладів Києва, де хворий перебував на стаціонарному лікуванні. Його життя врятувати не вдалось,

– розповів Папач.

Володимир Папач також пояснив, що гарячка Західного Нілу – це вірусне захворювання, яке передається людям через укуси заражених комарів. Вірус може викликати серйозне захворювання, включно з гарячкою, запаленням головного мозку і менінгітом.

"У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, ураженням слизових оболонок, екзантемою. Має літньо-осінню сезонність, частіше нею хворіють сільські жителі, а також любителі полювання", – додав він.

Що відомо про лихоманку Західного Нілу

Більшість заражених людей не відчувають симптомів, але приблизно у 20% розвивається грипоподібне захворювання з високою температурою, головним болем, болями у м'язах та суглобах, слабкістю та іншими симптомами. Крім того, можливі ускладнення, такі як збільшення печінки і селезінки та висипи на тілі.

Для профілактики гарячки Західного Нілу рекомендується використання захисного одягу, сіток на вікнах, репелентів і уникнення місць розмноження комарів. Оскільки специфічного лікування немає і вакцини для людей не розроблено, особливо важливо дотримуватись заходів профілактики.