Об этом сообщил главный санитарный врач Черкасской области Владимир Папач. По его словам, это первый зафиксированный случай заражения лихорадкой Западного Нила в регионе.

Также на тему На Ровенщине в ухе мужчины обнаружили личинки мух

Случай лихорадки Западного Нила в Черкасской области

Заболел 65-летний мужчина в одном из населенных пунктов Уманского района. Заболевание диагностировали в одном из медицинских учреждений Киева, где больной находился на стационарном лечении. Его жизнь спасти не удалось,

– рассказал Папач.

Владимир Папач также пояснил, что лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, которое передается людям через укусы зараженных комаров. Вирус может вызвать серьезное заболевание, включая лихорадку, воспалением головного мозга и менингитом.

"В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты", – добавил он.

Что известно о лихорадке Западного Нила

Большинство зараженных людей не испытывают симптомов, но примерно у 20% развивается гриппоподобное заболевание с высокой температурой, головной болью, болями в мышцах и суставах, слабостью и другими симптомами. Кроме того, возможны осложнения, такие как увеличение печени и селезенки и сыпь на теле.

Для профилактики лихорадки Западного Нила рекомендуется использование защитной одежды, сеток на окнах, репеллентов и избегание мест размножения комаров. Поскольку специфического лечения нет и вакцины для людей не разработано, особенно важно соблюдать меры профилактики.