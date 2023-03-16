Проблема слабкого нюху

Втрата нюху стала гарячою темою під час пандемії COVID-19: вона виявилася одним зі специфічних симптомів інфекції, здатних зберігатися багато місяців. Водночас ослаблений нюх завжди був суттєвою медичною проблемою. Добре відомо, що вона часто зустрічається у людей похилого віку.

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Слабкий нюх часто пов'язаний з ризиком смерті та нейродегенеративних захворювань (деменції, хвороби Паркінсона). Ці два захворювання – причина 22% надмірної смертності серед людей похилого віку зі слабким нюхом. Однак приблизно 70% ранніх смертей у цій групі людей залишаються незрозумілими.

Нове дослідження нюху

У новому дослідженні вчені вирішили перевірити гіпотезу, чи слабкий нюх є фактором ризику розвитку пневмоній. Потенційно такий зв'язок можна пояснити тим, що слизова оболонка носа є дуже важливою для захисту від інфекцій. Втрата нюху може бути маркером ушкодження як нюхових рецепторів та й слизової оболонки загалом.

Близько чверті людей віком понад 65 років скаржаться на поганий нюх. На відміну від порушень зору та слуху, цю проблему часто ігнорують. Понад дві третини людей з поганим нюхом навіть не усвідомлюють цього,

– сказав співавтор дослідження Хрнглай Чен.

Люди з поганим нюхом частіше мають пневмонію

Вчені проаналізували дані 13-річного спостереження за 2500 людьми віком 71 – 82 років. Всі вони на початку дослідження пройшли тест на гостроту нюху, у якому використовують поширені запахи – лимона, бензину та інші. Далі автори провели моніторинг, як часто учасники дослідження потрапляли до лікарні через пневмонію.

Виявилося, що людей зі слабким нюхом госпіталізують із пневмоніями на 50% частіше, ніж тих, хто добре відчуває запахи. У людей цієї групи, які раніше не хворіли на пневмонію, ризик захворіти вперше був на 40% вищим.

Вчені відзначають, що це перше дослідження, що демонструє зв'язок між поганим нюхом та пневмонією.