Вплив пандемії на всі аспекти суспільства був величезним, але з березня 2020 року ми пройшли довгий шлях. Шкода від нового коронавірусу була послаблена завдяки реагуванням науки та систем охороні здоров’я. Але тепер ВООЗ має новий позитивний прогноз.

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Коли закінчиться пандемія

Вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж три роки тому, коли ми вперше використали слово "пандемія". Поліпшення значне. Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення, і як пандемія,

– заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус.

Він нагадав, що минулої суботи виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ вперше заявила, що глобальний спалах COVID-19 можна вважати пандемію.

Але, з точки зору ВООЗ, набагато важливіший момент настав за шість тижнів до цього, 30 січня 2020 року, коли я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я міжнародного значення. На той час було зареєстровано менше 100 випадків COVID-19 за межами Китаю, і не було повідомлень про смерть за межами Китаю, – сказав генеральний директор ВООЗ.

Через три роки було зареєстровано майже 7 мільйонів смертей від COVID-19, хоча справжня кількість смертей набагато більша. Але за словами Гебреїсуса, зараз людство перебуває в набагато кращому становищі, ніж будь-коли під час пандемії.

Походження коронавірусу

Глава організації додав, що поки що так і не вдалося отримати відповідь на питання про походження коронавірусу, дослідження в цьому напрямі продовжуються.

Зазначимо, зараз існує дві основні теорії походження COVID-19: його природне поширення від кажанів до тварин-посередників й зрештою людей, та випадковий витік із лабораторії.