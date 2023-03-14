Влияние пандемии на все аспекты общества было огромным, но с марта 2020 мы прошли долгий путь. Ущерб от нового коронавируса был ослаблен благодаря реагированию науки и систем здравоохранения. Но теперь у ВОЗ новый положительный прогноз.

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Когда закончится пандемия

Впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже трех лет назад, когда мы впервые использовали слово "пандемия". Улучшение значительно. Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, которая имеет международное значение и как пандемия.

– заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис.

Он напомнил, что в прошлую субботу исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальная вспышка COVID-19 можно считать пандемией.

Но, с точки зрения ВОЗ, гораздо более важный момент наступил за шесть недель до этого, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения международного значения. К тому времени было зарегистрировано менее 100 случаев COVID-19 за пределами Китая, и не было сообщений о смерти за пределами Китая, – сказал генеральный директор ВОЗ.

Через три года было зарегистрировано почти 7 миллионов смертей от COVID-19, хотя истинное количество смертей гораздо больше. Но по словам Гебреисуса, сейчас человечество находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии.

Происхождение коронавируса

Глава организации добавил, что пока так и не удалось получить ответ на вопрос о происхождении коронавируса, исследования по этому направлению продолжаются.

Отметим, сейчас существует две основные теории происхождения COVID-19: его естественное распространение от летучих мышей к животным-посредникам и, наконец, людям, и случайная утечка из лаборатории.