Попри те, що згадки про сквірт є в працях Аристотеля, древніх китайців і "Камасутрі", наукових даних про нього як і раніше вкрай мало, а деякі вчені й зовсім сумніваються в його існуванні. Але останні дослідження стовідсотково підтвердили, що це не міф.

Сквірт або сквіртінг – це виділення певної кількості прозорої або злегка забарвленої рідини з жіночої уретри, що відбувається під час сексу.

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Як виникає сквірт?

Проаналізувавши склад "жіночого еякуляту", вчені з'ясували багато цікавого.

По-перше , що це не тільки сеча (цей факт довго ставився наукою під сумнів, тому відкриття важливе).

, що це не тільки сеча (цей факт довго ставився наукою під сумнів, тому відкриття важливе). По-друге , в ньому містяться білкові компоненти такі ж, як і в чоловічій спермі: зокрема, там знайшли креатинін і ПСА – білок, що виробляється чоловічою простатою.

, в ньому містяться білкові компоненти такі ж, як і в чоловічій спермі: зокрема, там знайшли креатинін і ПСА – білок, що виробляється чоловічою простатою. По-третє, обсяг рідини, за даними одного з досліджень, може становити 0,3 до 150 мілілітрів. Відомо, що в еякуляту солодкуватий смак, його запах не схожий на запах сечі.

Явищу рясного сквірту присвячений один з небагатьох експериментів. Сім жінок, які повідомили про свою здатність до сквіртінгу, пройшли УЗД і зайнялися сексом. УЗД перед сексом підтвердило, що сечовий міхур кожної жінки був порожній. Друга серія УЗД була зроблена перед наближенням оргазму – і показала, що сечові міхури жінок наповнені.

При третьому УЗД, проведеному після оргазму зі сквіртом, сечовий міхур кожної знову був порожній. Рідину, що виділилася при сквірті, дослідники зібрали, щоб проаналізувати склад. Сквірт-рідина містила урину, креатинін, а у п'яти учасниць – вже згаданий білок. При цьому у звичайних зразках сечі цих жінок ніякого ПСА не було.

Як багато жінок схильні до сквірту?

За даними досліджень, хоча б раз в житті сквірт переживали до 54% жінок. Багато досліджень робилися методом опитування, і часто з дуже невеликим числом учасниць. У будь-якому випадку говорити, що "ніякого сквірта не існує", стає все складніше, а саме явище може виявитися набагато поширенішим, ніж припускали вчені.



Сквірт – доволі поширене явище

За даними опитування трьохсот двадцяти жінок, здатних до сквірту, 78,8% з них вважають, що ця особливість збагачує їх сексуальне життя, а 90% партнерів і партнерок респонденток вважають сквірт привабливим.

Чи всі жінки здатні до сквірту? Хоча деякі секс-коучі запевняють, що так, для науки це як і раніше питання відкрите.

Як себе поводити?

Для жінок, які мають сквірт, не так важливо знати склад і механіку виділень, як побудувати комфортні відносини зі своїми особливостями та бути впевненою, що з тілом все в порядку. Про сквірт можна попереджати партнера або партнерку, а поруч з ліжком тримати кілька рушників або серветок.

Міжнародне товариство фахівців з сексуальної медицини вказує, що сквірт – норма, про нього не слід хвилюватися та немає сенсу його соромитися.